Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi
Geçtiğimiz hafta koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında fani hayata gözlerini yuman Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu ablamız, hatim programıyla yâd edildi.
Haber Merkezi
Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki merkez binasının mescidinde düzenlenen programa medya grubumuzun yöneticilerinin yanı sıra birim müdürleri ve çalışanları katıldı.
İkindi namazı sonrası
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında fani âlemden baki aleme hicret eden Ayşe Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasının mescidinde ikindi namazına müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa, Ayşe ablamızın eşi Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra Yayın Kurulu üyelerimiz, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, yazarlarımız, yöneticilerim, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Nusret Reşber Hoca programda, okunan hatimlerin duasını yaptı. 11 Mayıs’ta ebediyete irtihal eden merhume Ayşe Karahasanoğlu’nun naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.