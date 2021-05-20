  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD merkezli uygulama Filistin'e yardımları askıya aldı
Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi
Akşener’in ‘Netanyahu’ benzetmesine tepki
Kandil’in sesi Zillet İttifakı!
Yaşam Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi
Yaşam

Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi

Geçtiğimiz hafta koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında fani hayata gözlerini yuman Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu ablamız, hatim programıyla yâd edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:43:00 -
Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi

 Haber Merkezi 

Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki merkez binasının mescidinde düzenlenen programa medya grubumuzun yöneticilerinin yanı sıra birim müdürleri ve çalışanları katıldı.

İkindi namazı sonrası

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında fani âlemden baki aleme hicret eden Ayşe Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasının mescidinde ikindi namazına müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa, Ayşe ablamızın eşi Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra Yayın Kurulu üyelerimiz, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, yazarlarımız, yöneticilerim, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Nusret Reşber Hoca programda, okunan hatimlerin duasını yaptı. 11 Mayıs’ta ebediyete irtihal eden merhume Ayşe Karahasanoğlu’nun naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı
Gündem

Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile bir görüşmesini yayımlamasına ilişkin değerlenirmede bulundu.
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi. ..
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
Dünya

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay