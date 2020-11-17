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Gündem Ayşe Hür'den Kemalistlere dikkat çeken çağrı
Gündem

Ayşe Hür'den Kemalistlere dikkat çeken çağrı

Solak Ayşe Hür'den sosyal medya hesabından Kemalistlere dikkat çeken bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:52:00 -
Ayşe Hür'den Kemalistlere dikkat çeken çağrı

 yeniakit.com.tr 

Ayşe Hür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Türkiye solu'nun Kemalist olmasından yakınanan Ayşe Hür, Kemalistleri Marksizme davet etti.

Ayşe Hür yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Meral Danış Beştaş'ın videosunun izlenmesini arttırmak için yanına "Bir Başkadır" etiketi koyalım bence.Türkiye solu Kemalizme bağlı olduğu kadar Marksizme bağlı olsaydı; Türkiye entelijansiyası dizilerden çok bu tür olayları ve videoları paylaşsaydı,bu ülkede devrim bile olurdu!"

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Yorumlar

Daevrim Yapılır

Eee hani Kemalistler Devrim yapmıştı ?? Kemalist Devrimleri de mi devirmeyi, yok etmeyi düşünüyorsunuz ?
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hülya

Türkçeyi katletmeye devam edin.solcu yerine solak.
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