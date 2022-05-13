Ayşe anne vefatının 1. yılında dualarla anıldı

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede ruhunu Rahman’a teslim eden Ayşe Karahasanoğlu Annemiz, vefatının sene-i devriyesinde Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Merkez Binasının mescidinde ikindi namazını müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi.

Mevlid-i Şerif programı

Mevlid merasimine; Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda Akit Medya çalışanı katıldı. Nusret Reşber Hoca, mevlid programında Kur’an-ı Kerim’den aşr-ı şerifler okuyarak Hatim Duası yaptı. Mevlid sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Rahmetle anıyoruz

Çağımızın illeti koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında fani hayata veda eden ve geride ikisi kız olmak üzere 5 hayırlı evlat bırakan Ayşe Karahasanoğlu’nun naaşı İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Akit ailesi olarak 12 Mayıs 2021’de Rahmet-i Rahman’a kavuşan Ayşe Annemizi bir kez daha rahmetle ve dualarla yâd ediyoruz.