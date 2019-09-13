Ayrılmak isteyen eşe 15 bıçak darbesi Antalya’da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

Antalya’da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.S(53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S’yi(50) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S, eşini 15 yerinden bıçakladı. Çocukların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ayşe S’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, N.S’nin uzaklaştırma kararının olduğu olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.