Ayrılıkçılardan krizi artıracak iddia! "Ağır silah taşındı"

Rus yayın organı Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna’nın Donbass’a mühimmat, yakıt, ağır silah ve teçhizat taşıdığını ifade etti.

Paseçnik, “Hatta, normalde ‘her şeyi görmeyen’ AGİT gözlemcileri son bir aydır yüzden fazla ağıt topunun, havan topları ve kundağı motorlu silahların sevkiyatının yapıldığını tespit etti” ifadelerini kullandı.

Paseçnik, AGİT gözlemcilerinin her gün Donbass’taki durumu izlerken kullandığı insansız hava araçlarının uzaktan gönderilen sinyallerle çalışamaz hale getirildiğini söyledi.

Paseçnik, “O tarafta (Kiev’in kontrol ettiği bölge) elektronik savaş düzenekleri aktif bir şekilde çalışıyor. Tüm bunlar Ukrayna’nın asker ve teçhizatlarını konuşlandırma sürecini gözlemcilerden saklamaya çalıştığını gösteriyor. Gözlemcilerin durumu havadan görmesi engelleniyor” dedi.

Batı’nın Ukrayna’ya sevkiyatını yaptığı silahların bir-iki gün içinde Donbass’a ulaştığını belirten Paseçnik, bunun ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Kiev ile Donbass arasındaki krizde yer aldıklarını gösterdiğini söyledi.

Paseçnik, ABD, İngiltere, Kanada ve Ukrayna’nın diğer partnerlerinin vergi mükelleflerine, kendi paralarıyla alınan silahların asla saldırmayan ‘korkunç saldırgan Rusya ile mücadele’ için olmadığını, bu silahların Lugansk ve Donetsk’teki sivillerin öldürülmesi için Ukrayna rejimine bağlı militanların eline geçtiğini bilip bilmediğini sormak istediğini ekledi.

Paseçnik, Rus senatörlerin Donbass’a silah sevkiyatı yapılması fikrinin ‘kızgın kafaları soğutabilecek’ sembolik bir jest olduğunu ifade etti. Paseçnik, “Bu sadece Rusya’nın zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayacağını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda şimdi Lugansk ve Donetsk’e karşı bir tür ‘silah zaferi’ ve ‘askeri üstünlük’ hayali kuran Ukrayna’daki kızgın kafaları soğutacak adımlar attığını ortaya koyuyor” dedi.

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak’ın ‘Kiev rejimini durdurmak için’ DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) belirli türlerde silah sevkiyatı yapılması gerektiğini söylemişti.

Paseçnik, LHC’nin İstanbul’da Ukrayna ile yapılabilecek olası görüşmelere resmi davet almadığını ifade etti. Paseçnik, “Hiçbir resmi yazılı davet almadık. Sadece temas grubu kapsamında, yine AGİT koordinatörünün girişimiyle istişareler yapıldı” dedi.

Ayrıca görüşmelerin İstanbul’da yapılmasının katılımcılar için yeterli güvenlik garantisi vermeyeceğini söyleyen Paseçnik, “Müzakecilerimiz hangi platformda bir araya gelirse gelsinler, krizin tarafları her halükarda Kiev ve Donbass olacak. Ve manzara nasıl olursa olsun birbirimizle konuşmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin NATO ülkesi olduğunu hatırlatan Paseçnik, “Bu durumda müzakerecilerin güvenliği, asıl mesele haline geliyor” dedi. Paseçnik, NATO yönetiminden ayrılıkçıların alıkonulması gibi bir emir gelmesi halinde, Ankara’nın buna karşı çıkacağından emin olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında Minsk formatında bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatik kaynaklar da son dönemde durmuş olan Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da düzenleneceğini açıklamıştı.