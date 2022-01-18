Ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Sergen Yalçın'dan olay Beşiktaş çağrısı

Beşiktaş ile hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, kulüpten ayrıldıktan sonra ilk kez konuşarak geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Ajansspor’un haberine göre, Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine devam etmeden önce dinlenmeyi tercih edeceğini söyleyerek antrenörlük mesleğinden kopmayacağını belirtti.

Yalçın, yaptığı açıklamada, “Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım” diye konuştu.

Türkiye’de teknik direktörlerin durumuna da değinen Yalçın, “İşimiz kolay mı, değil elbette. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor” dedi.

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın efsanesi Fatih Terim ile yollarını ayırmasını da “Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri” şeklinde yorumladı.

Helallik istedi

Beşiktaş ile yollarını ayırdığı sürece de değinen ünlü teknik adam, “Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü” ifadelerini kullandı.

Ayrılık konusunda sadece Beşiktaş taraftarına verdiği sözü tutamadığı için üzüldüğünü ileten Yalçın, “Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler” dedi.

Destek çağrısı yaptı

Sergen Yalçın, Türkiye’de teknik direktörlere tanınan sürenin azlığından yakınarak, “Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik adam henüz gelecek planı yapmadığı belirterek yeni başarılara yelken açmak istediğini söylerken Beşiktaş taraftarına takıma destek olma çağrısında bulundu. Yalçın, “Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler” dedi.