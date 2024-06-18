Ayrılık resmen açıklandı! İsrailli isim yolcu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda, İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda, İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Madar'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."