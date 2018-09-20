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Ayranın faydaları nelerdir?

Milli içeceğimiz olan ayranın faydaları saymakla bitmiyor. İşte ayranın inanılmaz faydaları...

20 Eylül 2018 Perşembe 19:02
Ayranın faydaları nelerdir?

Sağlık açısından birçok faydası olan ayranın doyurucu özelliği de vardır. İçerdiği yüksek değerdeki vitamin, mineral ve bileşenler yardımıyla başta sindirim sistemi olmak üzere kemik sağlığına, kan basıncının düzenlenmesine, kolesterole ve daha birçok açıdan sağlığımızın korunmasına katkıda bulunur.

Ayran diyette olan kişilerin tükettiği en temel besin kaynaklarının başında gelir. Bunun en önemli sebebi uzun süre açlık hissini bastırması ve gıdaların az tüketilmesi sonucu meydana gelebilecek vitamin ve mineral eksiklerini giderebilir. Bunun dışında mide ve bağırsaklarda besin emilimini azaltarak tokluk hissini arttırır.

Özellikle yaz aylarında hararet giderici özelliği bulunuyor. Başta sindirim sistemi olmak üzere bütün vücutta sıcaklığın dengelenmesine yardımcı olabilir. Bundan dolayı yaz aylarında bolca tüketilir.

Ayran ayrıca şişkinlik ve hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketilmesi hazmın kolaylaşmasına ve gaz sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Süt ürünleri genelde kalsiyum açısından çok zengindir. Kalsiyum ise özellikle kemik ve iskelet sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Düzenli olarak ayran tüketimi kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Ayranın içerdiği kalsiyum aynı zamanda hücrelerin sağlığının korunmasına ve kas sağlığına önemli katkılar sağlar.

Ayran hormonlarının salgılanması ve sindirime yardımcı olan gıdaların enerjiye dönüşmesine yarayan riboflavin açısından zengindir. Ayrıca antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer sağlığını olumlu etkiler.

Ayran kolesterol seviyesinin sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcı olur. Ayran kolesterol seviyesinin düzenlenmesine hayati katkı sağlayan bileşenler açısından çok zengindir.

Ayran midede asit seviyesinin düzenlenmesini sağlayan etkili bir içecektir. Özellikle baharatlı içeceklerin neden olduğu yanma ve tahrişten kaynaklanan sızıların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Mide duvarlarının yumuşamasını ve rahatlamasına yol açar.

Ayranın sulu bir içecek olması bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar ve kabızlık sorununun giderilmesinde etkili olur. Birçok içeceğin aksine aç karınla içilmesinin bir sakıncası olmadığından dolayı aç karınla tüketildiğinde daha etkili sonuçların alınmasına yardımcı olabilir.

Ayran, gastrit sorunlarının giderilmesine ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Özellikle bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayının artmasına yardımcı olabilir. Yalnız ayranın aşırı tüketimi tam tersi bir gelişmeye neden olabilir.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:02
  1. ayran

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