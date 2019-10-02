Ayran diyeti nedir? 3 günde 3 kilo verdiren ayran diyeti nasıl uygulanır?

Ayran hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecektir. Günde yalnızca bir bardak ayran bile vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamini karşılar. Ayran sağlıklı bir içecek olmanın yanı sıra tokluk hissi verir. Bu nedenle ayran diyeti son dönemde bir hayli popüler hale geldi. İşte, merak ettiğiniz "Ayran diyeti nedir?” sorusunun cevabı…

Ayranın faydaları nelerdir?

Bir bardak ayran yalnızca 75 kaloridir. Bu lezzetli içecek protein, kalsiyum ve D vitamini yönünden son derece zengindir. Ayran özellikle çocuk beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.

Ayranın laktoz oranı daha düşüktür. Bu nedenle ayranın diğer süt ürünlerine göre sindirimi daha kolaydır.

Kalsiyum, fosfor, D vitamini yönünden zengin olan ayran ayrıca K2 vitamini bakımından da kıymetlidir. Bütün bunlar birçok kemik hastalığının önüne geçmeyi sağlar. Ayran çocukların kemik gelişimi için de son derece yararlıdır.

Ayran diş eti iltihabına karşı çok etkilidir.

Yapılan bir bilimsel araştırma ayranın kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır.

3 günde 3 kilo verdiren ayran diyeti nasıl uygulanır?

1. gün

Kahvaltı

3 bardak ayran

Öğlen

3 bardak ayran

Akşam

3 bardak ayran

1 porsiyon yağsız haşlanmış tavuk

2. gün

Kahvaltı

3 bardak ayran

Öğlen

2 bardak ayran

Akşam

1 bardak ayran

1 adet meyve

3. gün

Kahvaltı

2 bardak ayran

Öğlen

2 bardak ayran

Akşam

1 bardak ayran

Sınırsız salata

Not: Ayran diyetinin kalorisi son derece düşüktür. Bu nedenle bir nevi detoks özelliği taşıyan bu diyet sağlık sorunları olan kişilerce tercih edilmemelidir. Tatlı krizleriniz ve aşırı açlık hissi durumunda meyve tüketebilirsiniz. Bu diyeti üçüncü günün sonunda tamamlamanız gerekiyor. Diyetten sonraki günlerde ise yediğinize içtiğinize bir hayli özen göstermelisiniz. Şok diyet nedeniyle 3 günde 3 kilo verip ardından normal tempoda beslenirseniz verdiğinizden daha çok kilo alabilirsiniz. Bu diyeti uygularken günde en az 2.5 litre su içmeyi de ihmal etmeyin.