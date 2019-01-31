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Aynur Sezer kimdir? Aynur Sezer hangi görevlerde bulundu?

Aynur Sezer İYİ Parti Kütahya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aynur Sezer’in kim olduğu araştırılıyor. Aynur Sezer kimdir? Aynur Sezer hangi görevlerde bulundu?

31 Ocak 2019 Perşembe 10:43
Aynur Sezer kimdir? Aynur Sezer hangi görevlerde bulundu?

Aynur Sezer İYİ Parti Kütahya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aynur Sezer’in kim olduğu araştırılıyor. 

Kütahya İYİ Parti, Belediye Başkan adayı olarak Mali Müşavir Aynur Sezer olarak belirlediklerini duyurdu. İYİ Parti İl Başkanı Erol Ertürk yaptığı açıklamada “İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayımız sayın Aynur Sezer olarak belirlenmiştir. Kütahya’mıza hayırlı olsun.Kütahya’ya kadın eli değecek ve Kütahya İYİ Olacak”dedi. Mali Müşavir Aynur Sezer, İyi Parti Kurucu üyesi ve il başkan yardımcısı görevini sürdürdü. Aynur Sezer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Kütahya Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:43
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