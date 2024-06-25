  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu

Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi

Kemalist İlahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor! ‘Şeriat İslam'dır

Devlet Bahçeli'den çok kritik savaş uyarısı: Teyakkuzda olmalıyız

O ilde diri fay hattı bulundu! Bilim insanları test yapacak

Yine CHP, yine taciz! Adalar’da skandal iddia

Belçika trenle giderken A Milli Takım 151 km için uçak mı kullanacak? Gerçekten olacak iş değil

CHP'ye büyük öfke! İzmir’de memurlar bordro yaktı
Siyaset Aynısının laciverti: HDP'li isim CHP’ye katıldı
Siyaset

Aynısının laciverti: HDP'li isim CHP’ye katıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 16:37:00 -
Aynısının laciverti: HDP'li isim CHP’ye katıldı

İki dönem HDP İzmir Milletvekilliği yapan eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı. Doğan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İki dönem HDP İzmir Milletvekilliği yapan eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı. Doğan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

25 ve 26’ncı dönem HDP İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan CHP'ye katıldı.

Doğan'a rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23