Aynısının laciverti: HDP'li isim CHP’ye katıldı
İki dönem HDP İzmir Milletvekilliği yapan eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı. Doğan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
İki dönem HDP İzmir Milletvekilliği yapan eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı. Doğan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
25 ve 26’ncı dönem HDP İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan CHP'ye katıldı.
Doğan'a rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.