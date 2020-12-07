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Kadın - Aile Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

Aynısefa bitkisi son yıllarda alternatif tıpta oldukça sık anılıyor. Antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar özellikleri ile ne çıkan aynısefa neye iyi geliyor? Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:54:00 -
Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

Aynısefa bitkisi soğanlı bir bitki olup yaprakları sarı ve turuncu renkleri arası renklere sahiptir. Sabah saatlerinde çiçeklerini açmamışsa o gün yağmur yağacağı düşünülür. Hemen hemen her ay toplanabilen aynısefa bitkisi, dünyanın her yerinde görülür. Kendi kendine yetişmesiyle de bilinir. İşte Aynısefa bitkisinin faydaları...

Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

Aynısefa bitkisinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Aynısefa, böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar. Ayrıca, güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilidir.

* Aynısefa yara ve yanıklarda etkili olmasının yanı sıra, ülser, mide ekşimesi veya irritabl bağırsak sendromu gibi mide sorunlarında da etkilidir. Bağırsak duvarını onararak sindirimi iyileştiren koruyucu bir etkiye sahiptir ve rahatsızlığı giderir.

* Aynısefa kuru, kaşıntılı veya tahriş olmuş cildi nemlendirerek korunmasına yardımcı olur.

* Aynısefa’nın cilt kırışıklıklarının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Aynısefa’daki antioksidanların ve anti-enflamatuar bileşiklerin, cilt hücrelerindeki oksidatif strese karşı önemli ölçüde koruduğu bulunmuştur. Oksidatif stres, yaşlanma sürecinde ve çeşitli hastalıkların gelişiminde büyük rol oynar. Aynısefa cildi nemli ve sağlıklı tutmasını sağlar.

* Aynısefa bitkisi sivilce, akne ve kara lekeleri tedavi etmekte oldukça başarılı olmasının yanı sıra ayak mantarı tedavisinde de etkilidir. Özellikle kaşıntılı ayak mantarı rahatsızlıklarını birkaç haftada iyileştirir.

* Aynısefa kas spazmlarını hafifletmek için geleneksel olarak kremlerde ve losyonlarda kullanılır. Kasları gevşetme kabiliyeti nedeniyle bu bitki, menstrüel kramp, ishal ve spazm veya burkulmalar için de faydalıdır.

* Bebek bezlerinden kaynaklanan isiliklerin lokal tedavisinde etkilidir.

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