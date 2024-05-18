Aynı yılan deliğinden ikinci kez ısırılmayız inşallah! Ahmaklıktan öte bir anlam taşıyor

Nihat Nasır, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” ile ilgili operasyonlar kapsamında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. “Devletin içine yuvalanmış habis bir yapılanmanın ürettiği tehdide dikkat çeken bu açıklamadan FETÖ benzeri bir oluşumun baş çıkardığını anlamak zor değil” diyen Nasır, “Bu ihanet teşebbüsü hak ettiği karşılığı almazsa eğer, biz, ne 17/25 yargı susturucu darbe girişiminden, ne 15 Temmuz kalkışmasından ve ne de FETÖ’den hiçbir şey anlamamışız demektir” ifadelerini kullandı. Nasır, haber7.com’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Son birkaç gündür çok enteresan hadiseler cereyan ediyor.

Kamuoyuna yansıyan adıyla “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” ile ilgili operasyonlardan söz ediyorum.

Hayli netameli bir konu olduğunun farkındayım.

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Bu nedenle de meseleyi tüm ayrıntılarıyla öğrenmeden, Türkiye düşmanlarının işine yarayacak spekülatif değerlendirmelerden uzak duracağım.

Tamam, biz ‘yazarız’ ve eldeki doneler muvacehesinde değerlendirmede bulunuruz lakin yazar olmaktan önce bu vatanı mukaddes addetmiş olmamızdan ötürü, vatanı ve milleti yazarlıktan-gazetecilikten önde tutarız.

Bu hususa dair ayrıntılı ve sağlıklı bilgilere ulaştığımızda daha mufassal bir analiz yaparız elbet ama içişleri bakanının şu ifadesinden hareketle asla unutulmaması gereken bir hususa bu vesile ile değinmiş olalım…

Mezkûr hadise bağlamında Sayın bakan sosyal medya hesabından şu notu paylaşmıştı.

“Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.”

Nereden bakarsanız bakın Sayın bakanın çok kısa sayılabilecek bir cümlede fevkalade önemli ve kritik sözler sarf ettiğini görmeniz işten bile değildir.

“FETÖ taktikleri” diyor ve “Cumhurbaşkanımıza ve hükumete yönelik bir tuzaktan” söz ediyor…

Devletin içine yuvalanmış habis bir yapılanmanın ürettiği tehdide dikkat çeken bu açıklamadan FETÖ benzeri bir oluşumun baş çıkardığını anlamak zor değil…

(…) Bu ihanet teşebbüsü hak ettiği karşılığı almazsa eğer, biz, ne 17/25 yargı susturucu darbe girişiminden, ne 15 Temmuz kalkışmasından ve ne de FETÖ’den hiçbir şey anlamamışız demektir.

Yazının başında da ifade ettiğimiz gibi taşıdığımız hassasiyet, bu yapıya dair ayrıntılı bir değerlendirme yapmamıza müsaade etmiyor fakat geçmişte yaşadığımız çok acı tecrübeleri hatırlatmak ve aynı yılan deliğinden ikinci kez ısırılmanın ahmaklıktan öte bir anlam taşıdığına vurgu yapmak da görevimiz…

İnşallah, yılanın başı ezilir ve bu millet bir daha emperyalist güçlerin uşağı olma derekesinde düşmez…

Hep birlikte izleyip göreceğiz…”