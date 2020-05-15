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Aynı yerde aynı vahşet

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir sene sonra yine aynı şekilde ağzı bağlı bir poşette ölüme terk edilmiş köpek yavruları bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:08:25 -
Aynı yerde aynı vahşet

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir sene sonra yine aynı şekilde ağzı bağlı bir poşette ölüme terk edilmiş köpek yavruları bulundu. Vahşetin ardından haybulans ekibi alarma geçti.


İlçenin Mustafa Zeren Caddesi’nde bir sene sonra aynı yerde ağzı bağlı çöp poşeti bırakıldı. Seslerin geldiğini duyan vatandaşlar 153 Beyaz Masa’yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta, poşeti açarak 5 tane yeni doğmuş yavru köpekleri ölüme terk edilmiş halde buldu.


Olay hemen belediye veteriner hekimi Doğuş Özdil’ i arayarak bilgi verildi. Veteriner Hekim Özdil’in müdahalesiyle köpekler gözlem altına alındı. Anneleri ortada olmayan yavruların yaşam savaşı devam ederken süt anne bulundu.


Yavru köpeklerin durumlarının şu an durumlarının iyi olduğunu belirten veteriner hekim Doğuş Özdil, bunu yapanların, gören ya da bilenlerin gerekli şikayetleri bildirmeleri ve ayrıca sokağın giriş ve çıkışın inceleneceğini belirtti.

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