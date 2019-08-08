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Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı

Eskişehir Yenisofça Mahallesi’nde, bir vatandaşın önce evini, daha sonra tarlasını ve bahçesini 8 saat arayla iki kez soyan 5 kişilik hırsız çetesi yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:43
Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı

Eskişehir Yenisofça Mahallesi’nde, bir vatandaşın önce evini, daha sonra tarlasını ve bahçesini 8 saat arayla iki kez soyan 5 kişilik hırsız çetesi yakalandı.


Odunpazarı’na bağlı Yenisofça Mahallesinde yaşayan R.Ö. isimli şahsın evi, tarlası ve bahçesini hedef seçerek üst üste iki kez hırsızlık yapan 5 kişilik hırsız çetesi, jandarma tarafından yakalandı. İlk hırsızlıklarını R.Ö.’nün evinde yapan şahıslar, gece yarısında da Boyacıoğlu Mahallesi’nde yine R.Ö.’ye ait bahçe ve tarladan hırsızlık yaparak ayrıldıktan sonra jandarmanın sıcak takibi sonucu çaldıkları malzemeler ile kıskıvrak yakalandılar. İkametlerinde her iki olayda çaldıkları diğer malzemelerin de ele geçirildiği operasyon sonrasında, N.B., E.B., H.G., K.K. ve N.S.Z. isimli şahıslardan oluşan hırsız çetesi gözaltına alındı.


Çalınan muhtelif ev eşyası ve diğer malzemeler R.Ö.’ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:43
  1. odunpazarı

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