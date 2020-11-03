Aynı sigorta statüsünden iki ölüm aylığı bağlanır mı?

Soru: İşçi emeklisi eşim 2019 yılında vefat etti. Eşimden dul aylığı alıyorum. İşçi emeklisi babam 2009 yılında vefat etmişti. Bana, işçi emeklisi babamdan da ölüm aylığı bağlanabilir mi? Zeynep L.



Cevap: Vefat etmiş kocadan dul aylığı vefat etmiş babadan yetim aylığı alınabilmesinin ilk şartı ölenlerin sigorta statülerinin farklı olmasıdır. Ölen eşin ve ölen babanın sigorta statüsü aynı ise iki maaş bağlanması mümkün değil. Ölen kocanızın ve babanızın sigorta statüsü aynı olduğundan yani SSK olduğundan sadece bir maaş alma hakkınız var. Bunun tercihi de size bırakılmış.