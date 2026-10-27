Aynı saatlerde iki ayrı evden acı haber!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde iki farklı mahalleden gelen ölüm haberleri üzerine polis harekete geçti. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi’nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.

Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.