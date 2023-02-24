Aynı riyakarlıkta bulunacak mısın? Neredesin Yavuz, bak Akit burada!

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 ve Hatay merkezli 6.4 ile 5.8 şiddetindeki depremlerde yaşanan yıkımdan sonra, kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.

2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun bugün Hatay'da binlerce kişiye mezar olan mahallelerle ilgili kentsel dönüşüm projesi muhalefet tarafından engellenerek dava yoluyla iptal edilmişti.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hedef aldığı konuşması ile yeniden gündeme geldi.

Böyle itiraz etmişti!

AK Parti iktidarının deprem riski görerek Tozkoparan Mahallesi için hazırladığı kentsel dönüşüm projesine, İP'li Ağıralioğlu, "İnsanların doğup büyüdüğü yerde yaşama hakkı var" sözleri ile karşı çıkmıştı.

Devlet Tozkoparan'da inşa edilecek evlerin daha değerli olacağını ifade edip, aradaki farkı ödemelerini istediği gecekondu sahiplerine daire sahibi olma imkanı sağlarken, vatandaşları adeta depreme dayanıksız evlerde yaşamaya ikna etmeye çalışan Ağıralioğlu ise şunları söylemişti:

İnsanlara, 'Ben size biraz daha fazla para ödeme zorunluluğu oluşturarak, isterseniz satıp gideceğiniz bir imkan sunuyorum. Bu insanların yaşam iradelerine nezaketsizliktir. İnsanların doğdukları yerde yaşama hakları vardır. Yaşadıkları ve büyüdükleri evlere bedelsiz olarak sahip olduklarını dillendirmek, duyurmak ve istemek hakları vardır. Bu haklı çığlığı 'size yaptığımız evler daha pahalı. 200 bin lirada ödeseniz ne olur?' diye savuşturmak bir yönetim maharetsizliğidir.

O da aynı riyakarlıkta bulunacak mı?

Devletin ev farkını ödeyemeyen varsa, satıp, kendisine uygun daire alabilme imkanı sunduğu Tozkoporan'daki kentsel dönüşüm çalışmaları için, İP'li Ağıralioğlu tarafından kullanılan bu ifadeler, 2013'te hem kentsel dönüşümü iptal ettirip hem 10 yıl sonraki depremde o mahallelerde hayatını kaybedenlerden sonra CHP'lilerin, "Nerede devlet?" çıkışını akıllara getirdi.

Ağıralioğlu'nun da yarın, o mahallelerde de olası bir depremde ölenler olduğunda "AK Parti depreme hazırlık yapmadı." riyakarlığında bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.