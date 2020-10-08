  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ‘Aynı iman ve iradeyle nöbetteyiz’
Aktüel

‘Aynı iman ve iradeyle nöbetteyiz’

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:26:00 -
‘Aynı iman ve iradeyle nöbetteyiz’

Cumhuriyet Anıtı’na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, “Anadolu’daki her çarpışmada akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul’u namahrem elinden kurtardı. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak 6 Ekim’de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz” dedi. Yerlikaya, “İstanbul’un kurtuluşu, inanmış ve tek yürek olmuş bu aziz millete, hiç kimsenin pranga vuramayacağının en güçlü ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay