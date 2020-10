‘Aynı iman ve iradeyle nöbetteyiz’

Cumhuriyet Anıtı’na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, “Anadolu’daki her çarpışmada akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul’u namahrem elinden kurtardı. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak 6 Ekim’de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz” dedi. Yerlikaya, “İstanbul’un kurtuluşu, inanmış ve tek yürek olmuş bu aziz millete, hiç kimsenin pranga vuramayacağının en güçlü ispatıdır” ifadelerini kullandı.