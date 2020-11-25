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Gündem Aynı ilçeden 14 otodan hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otodan hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:04:00 -
Aynı ilçeden 14 otodan hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

İstanbul'da Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da 04.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde bir otomobilin ön farlarının çalındığını görünce olaya müdahale etti.

Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

14 hırsızlık olayının faili çıktılar

Şüpheliler Levent G. (19) ve Eren Y. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen far muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bu yıl Maltepe'de meydana gelen 14 ayrı "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

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