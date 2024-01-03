Aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Pakistan'da bir gün içinde 6 berber başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.
Pakistan'da bir gün içinde 6 berber başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 1 Ocak Pazartesi günü farklı yerlerde berberlik yapan 6 kişinin cesedi bulundu. Berberlerin bölge sakini olmadığı Pencap bölgesinden geldikleri ve aynı evde yaşadıkları belirtilirken saldırının evin dışında gerçekleştiği açıklandı.
Polis saldırının sebebinin bilinmediği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisini verdi.
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