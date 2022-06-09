Aynı arsa. aynı şirket, aynı müteahhit! Kadir Topbaş satınca ciyak ciyak Ekrem satınca konuyu kapat

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Etiler polis okulu arazisi yeniden gündem oldu.

Merhum Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu araziyi 2 milyar 660 milyon TL karşılığında yine belediyenin iştiraki olan KİPTAŞ’a verirken, 2018 yılında KİPTAŞ tarafından düzenlenen ihalede projenin yükleniciliği için bir açılan ihaleyi Yapı ve Yapı ve ASTAŞ kazandı.

Arazisinin imara açılmasıyla ilgili süreç başlatan ve imar planlarını iptal ettiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Beşiktaş Belediyesi’ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak inşaatın durdurulmasını istedi.

PKK'lısı, FETÖ'cüsü, CHP'lisi, İyi Partilisi karşı çıktığı söz konusu satışla ilgili o dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin kapısında yaptığı açıklamada arazinin ‘kent parkı’ olmasını talep ettiklerini söyledi.

İmamoğlu da arsayı aynı şirketi sattı

İBB yönetimi İmamoğlu’na geçtikten sonra arazinin park olmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmazken, 2021’de İBB 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek arsayı sattı. İmar planı 28 Haziran 2021’de tarihinde Danıştay tarafından iptal edilen arsada, yine aynı şirket olan Yapı ve Yapı adlı inşaat firması inşaat çalışmalarına başladı.

3 maymunu oynadılar

AK Parti yönetimindeki İBB döneminde arsanın satışına karşı çıkan PKK'lısı, FETÖ'cüsü, CHP'lisi, İyi Partilisi, arsayı Ekrem İmamoğlu’nun aynı şirket ve müteahhite satması karşısında ise suspul oldu. Aynı arsayı aynı müteahhite Ekrem İmamoğlu'nun satması üzerine kafalarını kuma gömen zihniyet, 3 maymunu oynamaya halen devam ediyor.