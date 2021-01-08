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Dünya Aynı anda dünyaya servis ettiler! İran devrim muhafızlarından ABD ve İsrail’e gözdağı
Dünya

Aynı anda dünyaya servis ettiler! İran devrim muhafızlarından ABD ve İsrail’e gözdağı

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nde kurduğu yer altına gizlenmiş füze üssü ziyaretinde ABD ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek, Washington ve Tel Aviv yönetimine gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:16:00 -

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

Çok sayıda üs var

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün; donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Düşmanların kabusu olacağını açıklamıştı

Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı füze şehirlerinin düşmanların kabusu olacağını açıklamıştı.

Elektronik savunma mekanizmalarını aşabilecek

Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

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