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Aktüel

Aynı aileden 5 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinaya alındı

Manisa’nın Selendi ilçesinde aralarında çocukların da olduğu 5 kişilik ailenin korona virüs testi pozitif çıkınca oturdukları sokak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:04:44 -
Aynı aileden 5 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinaya alındı

Manisa’nın Selendi ilçesinde aralarında çocukların da olduğu 5 kişilik ailenin korona virüs testi pozitif çıkınca oturdukları sokak karantinaya alındı.


Manisa’nın Selendi ilçesi Çamyayla Mahallesindeki Çeripaşa Sokakta 5 kişilik bir ailenin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sokak karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatıldığı sokakta sağlık ekipleri diğer ailelerde kontrollere başlarken bir yandan da ekipler evlerde dezenfekte çalışmasına başladı.


Çamyayla Mahallesi Muhtarı Necati Özaovalı, “Çamyayla Mahallemizin Çeripaşa Sokak’ta yaşayan bir ailesinde çıkan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle sokak 14 günlük karantinaya alındı" dedi.


Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken sokakta çok sayıda sağlık personeli de diğer aileleri kontrol ediyor. Manisa Valiliği ve Selendi Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada da sokağın 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi.

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