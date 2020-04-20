Aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Öldüren ziyaret

İstanbul'da yaşayan Yılmaz T.'nin yaklaşık 30 gün önce corona virüs testi pozitif çıktı. Yılmaz T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken annesi ve ablası da yaklaşık 25 gün önce İstanbul'a giderek kendisini ziyaret etti.

Kurtarılamadılar

Bir süre burada kalan anne ve kızı daha sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki evlerine döndü. Yılmaz T., 15 gün önce hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızdan acı haber

Diyarbakır'a dönen anne Bedia ile kızı Hanım T.'ye kontrol amaçlı test yapıldı. Corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bedia ve Hanım T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.