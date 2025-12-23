  • İSTANBUL
Yerel Aynı gün 3 kişi: CHP'li belediye direniyor köpekler saldırıyor!
Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’li belediyeler, başıboş köpeklerin sokaklardan toplanması ve sahiplenilmeyen köpeklerin barınaklara konulmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ve Cumhurbaşkanı Genelgesi’ne direnmeye devam ederken, sokak köpeklerinin saldırıları devam ediyor.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de diğer CHP’li belediyeler gibi başıboş sokak köpeklerini sokaklardan toplama konusunda direndiği Burda’da bir başıboş sokak köpeği, aynı gün içinde üç ayrı saldırıda bulundu.

SON SALDIRIYA UĞRAYAN VATANDAŞ VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ!

Bursa'da başıboş köpeğin son saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralanırken, kendisine saldıran köpeği silahı ile vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı adam olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı köpeğin bugün 2 kişiye daha saldırdığı bildirilirken, vatandaşlar köpekleri toplamamakta ısrar eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdiler.

