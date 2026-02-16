  • İSTANBUL
Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!
Haber Merkezi

Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

#1
Foto - Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında karı koca yanarak hayatını kaybetti. Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen (64) ve Fikriye Türkmen (62) çiftinin yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Haber verilmesiyle olay yerine Uşak ve Sivaslı belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Uşak'ta feci olay: Yaşlı çift korkunç şekilde can verdi!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

