Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab (Kobani) nerede? Ayn el Arab haritası Ayn el Arab (Kobani), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı ile birlikte merak konusu oldu. Ayn el Arab Suriye'nin Halep ili sınırları içinde yer almaktadır. Peki, Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab(Kobani) nerede? İşte Ayn el Arab haritası...

Ayn el Arab (Kobani), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı ile birlikte merak konusu oldu. Ayn el Arab Suriye'nin Halep ili sınırları içinde yer almaktadır. Peki, Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab(Kobani) nerede? İşte Ayn el Arab haritası... Ayn el Arab (Kobani) nerede? Osmanlı Devleti 170 köyün dahil olduğu Ayn el Arab bölgesine, Osmanlıca “Arappınar” adını vermişti. Daha sonra bölgenin adı Suriye Hükümneti tarafından 1980’lerde Ayn el Arab olarak değiştirildi. Türkiye’nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. 54.681 nüfusa sahiptir.

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