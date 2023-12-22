AYM’nin yeni Atalay kararı!.. Sen avukatsın öyle mi?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "AYM’nin yeni Atalay kararı!.. Sen avukatsın öyle mi?" başlıklı yazısı...
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Anayasa Mahkemesi, dün toplandı ve onbinlerce dosyanın önüne geçirip, artık bir inada bağladığı Can Atalay hakkında tekrar karar verdi.
Anayasa Mahkemesi önce şunu açıklasın, 2014’de, resmen FETÖ oyunu ile öne çekilen Twitter engelleme dosyası vardı.. Müracaatın üzerinden bir hafta geçmeden AYM toplanıp, karar vermişti. Onbinlerce dosya ise sırasını beklemeye devam ediyordu..
Twitter’e erişim haktı da, sırada bekleyen onbinlerce dosyadaki talepler hak değil miydi?
Sonrasında işin gerçeği ortaya çıktı.. Üyelerden birisi FETÖ’den ihraç edildi..
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Şimdi yine onbinlere dosyanın önüne geçirilerek, Can Atalay kararı alınıyor..
Ben de soruyorum:
Bu kadar kısa sürede karar verdiğiniz kaç dosyanız var?
Bir elin parmak sayısını geçmezse.. Ki geçmeyecektir..
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