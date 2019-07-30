AYM'nin skandal kararına 1071 akademisyenden ortak bildiri!
1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı. Bildiride, AYM'nin kararını 'skandal' olarak nitelenirken, 'bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır' denildi.30 Temmuz 2019 Salı 00:07
Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.
"AYM skandal bir karara imza atmıştır"
Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.
Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:
"Sözde 'barış bildirisi' adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.
"Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiştir"
Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.
Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.
"Kararın zamanlaması dikkat çekicidir"
Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.
Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.
"Kınıyoruz"
Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."
İşte bildiride imzası bulunan akademisyenler:
Unvan Ad-Soyad
1 Dr. A. Ekrem Arıtan
2 Dr. A.Talat İnan
3 Dr. Abdul Vahap Korkmaz
4 Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut
5 Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay
6 Dr. Abdulkader Alwer
7 Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz
8 Doç. Dr. Abdulkadir Turgut
9 Prof. Dr. Abdullah Çağlar
10 Dr. Abdullah Çağman
11 Dr. Abdullah Çakmak
12 Doç. Dr. Abdullah Demirtaş
13 Prof. Dr. Abdullah Erdem
14 Prof. Dr. Abdullah Eryavuz
15 Prof. Dr. Abdullah Keskin
16 Prof. Dr. Abdullah Kızılcık
17 Doç. Dr. Abdullah Temizkan
18 Dr. Abdurrahman Ateş
19 Doç. Dr. Abdurrahman Bozkurt
20 Prof. Dr. Abdurrahman Karabulut
21 Dr. Abdussamet Bakkaloğlu
22 Dr. Abdülgani Şahin
23 Prof. Dr. Abdülhamit Birışık
24 Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu
25 Prof. Dr. Abdülkadir Ömer
26 Dr. Abdülkadir Yeler
27 Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan
28 Prof. Dr. Abdülmecit Türüt
29 Prof. Dr. Abityaşar Koçak
30 Doç. Dr. Abuzer Acar
31 Dr. Adem Poyraz
32 Prof. Dr. Afitap İçağasıoğlu
33 Doç. Dr. Ahmet Akçay
34 Prof. Dr. Ahmet Akın
35 Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel
36 Prof. Dr. Ahmet Altıntaş
37 Dr. Ahmet Altun
38 Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu
39 Doç. Dr. Ahmet Baytok
40 Dr. Ahmet Büyükben
41 Dr. Ahmet Çetkin
42 Prof. Dr. Ahmet Demirok
43 Dr. Ahmet Deniz
44 Dr. Ahmet Edi
45 Prof. Dr. Ahmet Fevzi Baba
46 Dr. Ahmet Gürhanlı
47 Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
48 Dr. Ahmet Helvacı
49 Dr. Ahmet İnkaya
50 Doç. Dr. Ahmet Karaman
51 Doç. Dr. Ahmet Katılmış
52 Prof. Dr. Ahmet Kavas
53 Prof. Dr. Ahmet Koç
54 Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz
55 Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı
56 Dr. Ahmet Mutlu
57 Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler
58 Dr. Ahmet Özbek
59 Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
60 Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir
61 Dr. Ahmet Taşer
62 Dr. Ahmet Uyar
63 Prof. Dr. Ahmet Yaramış
64 Prof. Dr. Ahmet Yıldız
Unvan Ad-Soyad
65 Doç. Dr. Ahmet Yılmaz
66 Dr. Ahmet Yönetken
67 Dr. Akbar Rahimi Alishah
68 Dr. Akif Abdullah
69 Prof. Dr. Akif Arslan
70 Dr. Akif Karaca
71 Dr. Akif Kutlu
72 Dr. Akif Nuri Doğan
73 Dr. Alaa Alı Hameed
74 Dr. Alaattin Pusmaz
75 Doç.Dr. Alev Erarslan Göçer
76 Dr. Ali Ahmetbeyoğlu
77 Prof. Dr. Ali Akyüz
78 Dr. Ali Altun
79 Dr. Ali Aslan
80 Dr. Ali Avan
81 Prof. Dr. Ali Ayten
82 Dr. Ali Benli
83 Prof. Dr. Ali Büyükaslan
84 Prof. Dr. Ali Durusoy
85 Prof. Dr. Ali Güzelyüz
86 Dr. Ali Ilgın
87 Prof. Dr. Ali Karabayır
88 Dr. Ali Karaca
89 Prof. Dr. Ali Kızılet
90 Prof. Dr. Ali Köse
91 Dr. Ali Kurt
92 Prof. Dr. Ali Mert
93 Prof. Dr. Ali Metin Esen
94 Doç. Dr. Ali Murat Kırık
95 Doç. Dr. Ali Namlı
96 Prof. Dr. Ali Osman Atahan
97 Dr. Ali Rıza Kaymaz
98 Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş
99 Doç. Dr. Ali Sarı
100 Doç. Dr. Ali Satan
101 Doç. Dr. Ali Şahin Örnek
102 Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
103 Prof. Dr. Ali Tan
104 Prof. Dr. Ali Tekin
105 Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmetoğlu
106 Prof. Dr. Ali Yılmaz
107 Dr. Ali Yiğit Kutluca
108 Dr. Alpay Gezer
109 Doç. Dr. Alper Başer
110 Dr. Alper Demirci
111 Dr. Alper Fidan
112 Dr. Alper Günaydın
113 Doç. Dr. Alper Sevimli
114 Doç. Dr. Alperen Kayserili
115 Dr. Anıl Özgüç
116 Dr. Arda Akçal
117 Dr. Arif Alkan
118 Doç. Dr. Arif Can Güngör
119 Doç. Dr. Arif Orçun Söylemez
120 Dr. Asiye Kocatürk
121 Doç.Dr. Aslı Baysal
122 Dr. Aslı Fişekçioğlu
123 Dr. Aslı Karabaşoğlu
124 Dr. Asuman Şenel
125 Dr. Asuman Uçar
126 Doç. Dr. Ataullah Şahyar
127 Prof. Dr. Ateş Karateke
128 Prof. Dr. Atıf Koca
129 Prof. Dr. Atilla Arkan
130 Doç. Dr. Atilla Evcin
131 Dr. Atilla Karataş
132 Prof. Dr. Avni Çakıcı
133 Dr. Ayça Hatice Türkan
134 Dr. Aydın Karaçam
135 Doç. Dr. Aygül Yanık
136 Prof. Dr. Ayhan Erol
137 Doç. Dr. Ayhan Seyfullahoğulları
138 Prof. Dr. Ayhan Taştekin
139 Doç. Dr. Aynur Aytekin Özdemir
140 Doç. Dr. Aynur Uraler
141 Prof. Dr. Aysun Demirkan
142 Dr. Ayşe Aydın
143 Dr. Ayşe Sümeyye Akay
144 Dr. Ayşegül Kınık Topalsan
145 Doç. Dr. Ayşegül Soncu
146 Dr. Aytekin Alpullu
147 Doç. Dr. Aytekin Hitit
148 Prof. Dr. Aziz Doğanay
149 Dr. Baboo Ali
150 Prof. Dr. Bahattin Yalçın
151 Prof. Dr. Bahri Ersoy
152 Doç. Dr. Banu Mesçi
153 Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
154 Dr. Barış Denk
155 Dr. Başak Mutlu
156 Prof. Dr. Başak Yücememiş
157 Dr. Bayram Ali Sivaz
158 Dr. Bayram Çetinkaya
159 Prof. Dr. Bayram Turgut
160 Dr. Bedir Sala
161 Doç. Dr. Bekir İnce
162 Doç. Dr. Bekir Pekmezci
163 Dr. Bekir Sarıkaya
164 Dr. Berfu İlter
165 Doç. Dr. Berna Demircan Tan
166 Doç. Dr. Berna Karagözoğlu
167 Doç. Dr. Berna Özkut
168 Dr. Betül Atay
169 Doç. Dr. Betül E. Abi
170 Doç. Dr. Beytullah Kenar
171 Dr. Bihter Gürışık Köksal
172 Dr. Bijen Filiz
173 Doç. Dr. Bilal Tunç
174 Dr. Bilal Uysal
175 Dr. Bilal Yalçın
176 Dr. Bilçen Mutlu
177 Dr. Bilge Turp Gölbaşı
178 Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu
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180 Dr. Burak Armağan
181 Dr. Burak Özsöz
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533 Dr. Kemal Karayormuk
534 Prof. Dr. Kemal Tamer
535 Prof. Dr. Kemal Yıldız
536 Prof. Dr. Kemalettin Çonkar
537 Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu
538 Prof. Dr. Kenan Çağan
539 Dr. Kenan İlarslan
540 Doç. Dr. Kenan Karagöz
541 Dr. Kenan Sivrikaya
542 Prof. Dr. Kerem Karabulut
543 Dr. Kerim Çınar
544 Doç. Dr. Kevser Koç
545 Dr. Kıymet Zehir
546 Dr. Koray Çelikeloğlu
547 Dr. Koray Gürpınar
548 Prof. Dr. Korhan Altunbaş
549 Prof. Dr. Korhan Özkan
550 Prof. Dr. Kubilay Aslantaş
551 Dr. Kurtuluş Açıksarı
552 Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı
553 Dr. Kürşat Birdane
554 Doç. Dr. Kürşat Öncül
555 Doç. Dr. Kürşat Yıldırım
556 Doç. Dr. Laçine Aksoy
557 Prof. Dr. Levent Çinko
558 Prof. Dr. Levent Genç
559 Doç. Dr. Levent Özcan
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561 Prof. Dr. M. Akif Özer
562 Dr. M. Ekrem Karpuzcu
563 Dr. M. Emin Türkoğlu
564 Dr. M. Fatih Bozkurt
565 Dr. M. Fevzi Esen
566 Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
567 Prof. Dr. M. Hilmi Uçan
568 Dr. M. Kamil Yaşaroğlu
569 Doç. Dr. M. Lütfi Arslan
570 Prof. Dr. M. Refik Korkusuz
571 Prof. Dr. M. Salih Gürel
572 Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu
573 Dr. M. Volkan Yaprakçı
574 Prof. Dr. Mahir Murat Aydın
575 Prof. Dr. Mahmut Arslan
576 Prof. Dr. Mahmut Gümüş
577 Doç. Dr. Mahmut Kelpetin
578 Dr. Marya Demir
579 Dr. Mebrure Doğan
580 Dr. Medera Halmatov
581 Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan
582 Prof. Dr. Mehmet Akman
583 Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı
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585 Dr. Mehmet Baki Velibeyoğlu
586 Dr. Mehmet Bilgin
587 Doç. Dr. Mehmet Bulgen
588 Prof. Dr. Mehmet Canatar
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590 Dr. Mehmet Demirtaş
591 Dr. Mehmet Dinç
592 Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan
593 Dr. Mehmet Emin Okur
594 Prof. Dr.
Mehmet Emre Bayraktar
595 Dr. Mehmet Erkol (Eğtitim)
596 Dr. Mehmet Erkol (Fen-Edebiyat)
597 Doç. Dr. Mehmet Ersoy
598 Dr. Mehmet Esat Uygur
599 Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
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601 Dr. Mehmet Fatih Öçal
602 Dr. Mehmet Fatih Özcan
603 Dr. Mehmet Gündüz
604 Doç. Dr. Mehmet Güneş
605 Prof. Dr. Mehmet Güneş Gençyılmaz
606 Doç. Dr. Mehmet Gürlek
607 Prof. Dr. Mehmet Karakaş
608 Dr. Mehmet Koçyiğit
609 Dr. Mehmet Kürşad Duru
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613 Doç. Dr. Mehmet Özger
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624 Doç. Dr. Mehmet Ünlü
625 Prof. Dr. Mehmet Yalçın
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627 Dr. Mehmet Yıldız
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