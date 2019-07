AYM'nin skandal kararına 1071 akademisyenden ortak bildiri!

Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

"AYM skandal bir karara imza atmıştır"

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sözde 'barış bildirisi' adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.

"Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiştir"

Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.

"Kararın zamanlaması dikkat çekicidir"

Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.

Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

"Kınıyoruz"

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

İşte bildiride imzası bulunan akademisyenler:

