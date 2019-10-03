AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya Önder kararı
Anayasa Mahkemesi,“terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili kararını açıkladı.03 Ekim 2019 Perşembe 12:28
Terör örgütü propagandasını yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sırrı Süreyya Önder için 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verildi.
Anayasa Mahkemesi, 2013’te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Bu karar sonrasında 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Önder’in cezaevinden serbest bırakılması bekleniyor.
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