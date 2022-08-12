AYM’den ikiyüzlülük

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Medyayı yalan, iftira, çarpıtma ve dezenformasyon çiftliği gibi kullanan, hemen her gün manşetlerinden tekzip yayınlayarak yalancılığını tescilleyen fondaş medyanın Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) aldığı küçük çaplı cezalar bile geri çekiliyor. Savcı katillerini aklamaya çalışan ve “tekzip şampiyonu” olan Cumhuriyet, Erdoğan’a ‘Öl Recep’ mesajlı içerik yayınlayan Sözcü, PKK’sevici Birgün ile Evrensel gazetelerine yalan haber dolayısıyla BİK’in verdiği ilan kesme cezaları, Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği görüşünü savunan AYM, Anayasa’nın 29’uncu maddesine atıf yapılan kararında, BİK’in cezalarına gerekçe yapılan kanun maddesinin “muğlak ve soyut” olduğunu bildirdi.

Gezicilere yaranma kararı

Anayasa Mahkemesi, aynı BİK ve mahkemelerin Akit’e yönelik cezai kararlarının bazılarını ise “haklı ve doğru” bularak gazetemizin cezalandırılmasını savunmuştu. AYM’nin; Gezici çapulcuları eleştiren, CHP yolsuzluklarını ifşa eden ve kamu personellerinin alkollü eğlencelerine gelen tepkileri haberleştiren gazetemize yönelik hukuksuz cezaları aynen onayladığı kayıtlara geçti. Zillet’in topluma yalan saçan gazetelerine verilen cezaları kaldıran AYM’nin benzer hususlarda Akit’e uyguladığı çifte standardı gözler önüne seren kararları şöyle:

1) Gezi kalkışmasını eleştiren merhum yazarımız Hasan Karakaya’nın 1/7/2013 tarihli makalesi için gazetemize verilen 3 günlük Basın İlan gelirlerinin kesilmesi kararının haklı ve yerinde olduğuna hükmedildi. Karakaya’nın “Türkiye, Brezilya, Mısır... Her soruya bir cevabım var!” başlıklı makalesiyle ilgili AYM’nin 16/1/2020 tarihli kararında, “Yayımlanan haber nedeniyle ‘resmî ilan ve reklamların kesilmesi’ şeklinde bir kararla cezalandırılmasının kamu gücünü kullanan organların taktir payı ile birlikte değerlendirildiğinde demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilerek basın özgürlüğümüz ayaklar altına alındı.

Bay Kemal istedi, cezayı bastı!

2) Yolsuzluklarla çalkalanan ve başkanı görevden alınan CHP’li Ataşehir Belediyesi ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki akçeli işlere mercek tutan iki haberimiz de AYM prangasına takıldı. Akit’te 19/12/2012 tarihli “Selvi Hanım’a Gerdanlık”, 20/12/2012 tarihli, “Kemal Bey Gerdan Kıvırdı” başlıklı iki haber dolayısıyla mahkeme Akit’i tazminat cezasına çarptırdı. Kılıçdaroğlu’nun özgürlükçü maskesinin ardında yatan yasakçılığı gösteren başvurusu sonrası gelen ceza kararının taşındığı AYM ise 26/12/2019 tarihli kararında “cezanın orantılı ve toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu”na hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karara Başkan Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım ve Yusuf Şevki Hakyemez katılmayarak muhalefet şerhi düştü. “Basın özgürlüğü” mefhumu Akit için uygulanmayarak gazetemize ceza ödettirildi.

Alkolik memura yol, Akit'e ceza

3) Öğrencilerine rol model olan lise öğretmenlerinin Antalya’da düzenledikleri piknikte rakı içip bu görüntüleri sosyal medya hesaplarına çarşaf çarşaf yayınlamasına yönelik tepkileri haberleştiren Akit, bir kez daha önce yerel mahkeme sonra AYM’nin engeliyle karşılaştı. Rakıcı 11 kamu personeliyle ilgili 22/11/2012’de “Lisede ahlaksızlık” haberimiz dolayısıyla tazminata çarptırılmamız üzerine ifade ve basın özgürlüğünü yeniden tesis etmesi için konunun taşındığı AYM, 10/10/2018 tarihli kararında cezanın “demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu” ve “ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği” savunularak Akit aleyhine tazimnata onay verildi.