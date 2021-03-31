AYM'den flaş Gergerlioğlu kararı! Reddedildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili yapılan itirazı reddetti.
Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter paylaşımı nedeniyle 2018'deki kararında "PKK propagandası" suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti. İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart'ta Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti. Kararın 17 Mart'ta da TBMM'de okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun vekilliği düşmüştü.
Meclis'te gözaltına alındı
Anayasa Mahkemesine (AYM) itirazda bulunan Gergerlioğlu, karar açıklanana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını söylemişti.
Ancak HDP'li isim, ilerleyen günlerde polis tarafından TBMM'den çıkartılmıştı. Meclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
AYM itirazını reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.