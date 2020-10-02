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Gündem AYM’den CHP’ye çoklu baro tokadı
Gündem

AYM’den CHP’ye çoklu baro tokadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:54:00 -
AYM’den CHP’ye çoklu baro tokadı

Genel Kurul, CHP’nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan 7249 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündem toplantısında ele aldı. Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Bu arada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.

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