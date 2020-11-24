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Gündem AYM’den 14 yılda sonuçlanan dâvâ için 36 bin lira tazminat
Gündem

AYM’den 14 yılda sonuçlanan dâvâ için 36 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2005’te açılan davanın 14 yılda sonuçlandırılmasını “makul sürede yargılanma hakkı”nın ihlali olarak değerlendirdi ve başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:09:00 -
AYM’den 14 yılda sonuçlanan dâvâ için 36 bin lira tazminat

Alınan bilgiye göre, bir kişi, 2005’te açtığı hizmet tespiti dâvâsının 29 Nisan 2019’da tamamlanmasının ardından uzun süren yargılama nedeniyle “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Dâvânın 14 yılda tamamlanmasıyla Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan “makul sürede yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine hükmeden Mahkeme, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zarar karşılığında başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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