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Gündem AYM Yeni Üye Yemin Törenini 18 Şubat’a erteledi
Gündem

AYM Yeni Üye Yemin Törenini 18 Şubat’a erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yeni Üye Yemin Törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Salı günü gerçekleştireceği programını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasıyla ileri bir tarihe erteledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:16:00 -
AYM Yeni Üye Yemin Törenini 18 Şubat’a erteledi

 Yeniakit  Ankara 

Anayasa Mahkemesi (AYM) 8 Şubat Salı günü gerçekleştireceği Yeni Üye Yemin Törenini ileri bir tarihe erteledi.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Sayın Cumhurbaşkanımızın covid test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 8 Şubat salı günü düzenlenecek olan yeni üyemizin yemin töreni 16 Şubat çarşamba gününe ertelenmiştir”

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