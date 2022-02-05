AYM Yeni Üye Yemin Törenini 18 Şubat’a erteledi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yeni Üye Yemin Törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Salı günü gerçekleştireceği programını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasıyla ileri bir tarihe erteledi.
Yeniakit Ankara
Anayasa Mahkemesi (AYM) 8 Şubat Salı günü gerçekleştireceği Yeni Üye Yemin Törenini ileri bir tarihe erteledi.
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Sayın Cumhurbaşkanımızın covid test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 8 Şubat salı günü düzenlenecek olan yeni üyemizin yemin töreni 16 Şubat çarşamba gününe ertelenmiştir”