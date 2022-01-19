  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Siyaset

AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 20:56:00 - 2022-01-19 20:57:59
AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Genel Kurulda, partilerin grup önerilerinin ardından Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı.

Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilen Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan arasından seçim yaptı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci oylama yapıldı.

İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamaması üzerine, en çok oy alan Zülal Erdoğan Bilal ve Kenan Yaşar arasından üçüncü oylamaya gidildi.

Üçüncü oylamada Kenan Yaşar seçildi

Üçüncü oylamada kullanılan 406 oyun 99'unu Zülal Erdoğan Bilal, 302'sini Kenan Yaşar alırken, 5 oy geçersiz çıktı. Böylece Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak üyeliğe seçildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylamaya katıldı.

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay