AYM milyonlarca Müslümanın talebini görmezden geldi

Yüksek Mahkeme, Ayasofya’da namaz kılınması için yapılan başvuruyu reddetti. AYM, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için yapılan başvuruyu reddetti. Dernek Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için yıllar önce dava açmıştı. Ayasofya, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakanı İsmet İnönü'nün imzasıyla müzeye çevrilmişti.