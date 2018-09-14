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AYM milyonlarca Müslümanın talebini görmezden geldi

Anayasa Mahkemesi, Ayasofya'nın bir dernek tarafından ibadete açılması yönünde yapılan başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu. AYM, verdiği bu kararla milyonlarca insanın 'Ayasofya açılsın' talebini görmezden geldi.

14 Eylül 2018 Cuma 12:29

Yüksek Mahkeme, Ayasofya’da namaz kılınması için yapılan başvuruyu reddetti. AYM, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için yapılan başvuruyu reddetti. Dernek Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için yıllar önce dava açmıştı. Ayasofya, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakanı İsmet İnönü'nün imzasıyla müzeye çevrilmişti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:29
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