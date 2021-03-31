AYM, kapatma dâvâsında ilk incelemeyi bugün yapacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Sırtımızı YPG/PKK’ya dayadık”, “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” ve “PKK sizi tükürüğüyle boğar” gibi söylemleriyle PKK’nın siyasi ayağı olduklarını ispat eden HDP’liler için kritik gün geldi çattı. Başsavcılığın iddianamesine yönelik ilk incelemeyi tamamlayan raportörün hazırladığı rapor çerçevesinde AYM üyeleri ilk incelemeyi bugün yapacak. İddianame kabul edildiği takdirde HDP’ye tebliğ edilerek, savunma için 60 gün süre verilecek. Öte yandan; HDP’nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti. Raportörün Anayasa Mahkemesi heyetine sunduğu raporunda, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

“HDP’nin kıvırma cevapları AYM üyelerini tatmin etmeyecek”

HDP’nin kapatma davasında kendini savunacak bir tarafının olmadığını ifade eden Hukukçu Hasan İlter Akit’e yaptığı açıklamada, “HDP’nin PKK ile bağlantısı malum. ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’, ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ ve ‘Biz sırtımızı PKK/YPG’ye dayadık’ diyenlerin nasıl bir savunması olacak? HDP’nin savunması yetersiz kalacak ve kapatılacaktır. PKK’nın şehir uzantılarının yetkili ağızlarından çıkan sözleri, bizzat HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘Dağdaki kardeşlerimiz’ gibi kayıtları var. Bütün bunlar ortadayken HDP neyin savunmasını yapacak acaba? ‘PKK ile bir bağımız yok’ mu diyecekler” şeklinde konuştu.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, “HDP’nin savunmasını merakla bekliyoruz. PKK ile bu kadar içli dışlı olanlar bu durumdan nasıl sıyrılabilecek. Bizim savunmamız askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebekleri şehit eden PKK ile kol kola gezmeleridir. Savunmamız, Diyarbakır’daki annelerdir. HDP bu durumdan kaçamayacak” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise, “HDP, PKK’yı savunmada üstüne yoktur ama kendi savunmasına gelince sınıfta kalacak ve kapanacaktır. Bize HDP’nin kapanma umudunu veren, bize bu sevinci yaşatan başta Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli olmak üzere emeği olan bütün siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. HDP’nin kapanmasına karşı çıkan siyasi partileri ise HDP’den farksız görüyoruz. Bu bütün şehit aileleri ve gazilerimizin düşüncesidir” değerlendirmesinde bulundu.