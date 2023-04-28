AYM evlilikle ilgili o maddeyi iptal etti!

Türk Medeni Kanunu'nun 187'inci Maddesi'ndeki "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir." hükmünü eşitliğe aykırı bularak iptal eden AYM, kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilmelerinin önünü açtı.

Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı 28 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'Anayasa'nın 10. maddesine aykırı' hükmü!

AYM, söz konusu maddenin Anayasa'nın "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." diyen 10. maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

AYM kararda, yürürlüğe girdiği tarihte toplumda olumlu etkiler oluşturan ve belirli bir alanda düzenin sağlanmasını mümkün kılan hükümlerin zamanla toplumun gereksinimlerine cevap vermede yetersiz kalabileceğini belirtti.

Bu bağlamda 4721 sayılı Kanun'da kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Kocanın evlilik birliğinin reisi olduğunu" öngören hükmün kaldırılması gibi birçok değişikliğin yapıldığı ifade edildi.

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