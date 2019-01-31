'Aylık gelirim 1000 TL' diyen Berkay'dan şaka gibi savunma: Asgari ücretliye ayıp olmasın diye!

Emirgan'daki bir eğlence mekanında, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkemenin en çok konuşulan konusu ise Berkay'ın, "Ayda 1000 lira gelirim var." demesi oldu.

"Arda böbürlenince öyle söyledim''

Mahkemedeki açıklamasıyla tepki toplayan Berkay, ''Arda böbürlenince tepki göstermek için kinaye yaptım.'' dedi. Bu açıklamaya rağmen sular durulmayınca Şahin, avukatına da bir açıklama yaptırdı.

"Asgari ücretlilere ayıp olmasın diye''

Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, ''Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni, asgari ücretle geçinen topluluğu düşündüğümüz zaman ayıp olmasın diye... Asla kötü bir niyet yoktur. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Asla bu davayı etkileyecek bir husus değildir. " açıklamasında bulundu.