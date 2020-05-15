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Aylar sonra dışarı çıkan gençler: “3’e kadar bize yetmez ki”

Tekirdağ’da gençler sokağa çıkma izinlerinde sahil ve plajlara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:18:59 -
Aylar sonra dışarı çıkan gençler: “3’e kadar bize yetmez ki”

Tekirdağ’da gençler sokağa çıkma izinlerinde sahil ve plajlara akın etti. Aylar sonra dışarı çıkan gençler, “Abi çok az zaman var. 3’e kadar bize yetmez ki. Saat 6’ya kadar olsaydı çok iyi olurdu” dediler.


Korona virüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 saatleri arasında izin çıkması üzerine gençler dışarıya akın etti. Tekirdağ’da plajda deniz havası alan gençler 4 saatlik dışarı çıkma iznini az buldu.


Ali Kovan ve Gökhan Alpdeger isimli gençler gazetecilere yaptıkları açıklamada, “Abi çok az zaman var. 3’e kadar bize yetmez ki. Abi saat 6’ya kadar olsaydı çok iyi olurdu. 6’ya kadar olsaydı denize girerdik ama bu saate denize girilmez. Hava da güzel yani” dedi.

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