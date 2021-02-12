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Gündem Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker kaçtı
Gündem

Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker kaçtı

Ermenistan'dan yayın yapan Johovurd isimli gazete, aylar önce işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da gökten alevler yağdığını gören 10 binden fazla Ermeni askerinin firar ettiğini yazdı. Çatışmalara, Azerbaycan'ın satın alarak kullandığı Türk SİHA'ları damga vurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 07:14:00 -
Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker kaçtı

Azerbaycan karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan cephesinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

Ermenistan medyasını yakından takip eden gazetecilerin sosyal medya hesaplarından aktardığına göre; Ermeni gazetesi Johovurd, savaş boyunca firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı.

Gazete haberinde "44 günlük savaşta cepheden firar eden Ermeni askerlerinin sayısı 10 binin üzerinde. Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı" ifadelerini kullandı.

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