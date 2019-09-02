Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek, ölümünün dördüncü yılında anıldı.

Akyarlar Fenerburnu'nda düzenlenen törene, Bodrum'da çekilen "Aylan Baby" isimli filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve filmin yapımcısı Bahattin Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Anma etkinliğinde minik bebeğin ismi cesedinin vurduğu sahile yazılıp, bu alan karanfil ve begonvillerle süslendi.

Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te minicik bir bedenin Fenerburnu sahiline vurduğunu hatırlattı. Kırmızı kıyafeti ve ayakkabılarıyla yüz üstü uzanan minik bir bebeğin tüm dünyayı ağlattığını ifade eden Sarıkaya, "Cennetin çocuğu olarak gitti. Bu yavru bebeğin minik bedeni kıyıya vurduğunda, tüm dünya gözyaşı dökmüştü, herkes ağlamıştı. Tüm insanlığın yüreğini parçalayan bir bebekti." diye konuştu.

Yaşanan acıyı herkesin ölen kendi çocuğuymuş gibi hissettiğini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Herkes bu olayda kendini bir parça sorumlu hissetti. Dünyanın yüreğini acıtan bu minik bebek, dünyanın sembolü oldu ve tarihe geçti. Ama ne yazık ki o günden bugüne kadar değişen hiçbir şey olmadı. Bu nedenle hepimiz bugün buradayız. Bu olayın unutulmaması için ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Tek kalan babasına da başsağlığı diliyoruz. Çektiğimiz Aylan Bebek adlı film, hiçbir şekilde siyasi ve politik amaçlı değildir."

Filmin yapımcısı ve ana sponsoru Bahattin Öztürk de yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek "Aylan bebek dünyaya küs gibi, yüzü toprağa sırtı dünyaya dönük gitti. Giderken dünyaya bir mesaj bırakarak gitti. Temennimiz odur ki bir daha hiçbir çocuk ölmesin." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yönetmen Sarıkaya ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

- Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçakları taşıyan şişme bot 2 Eylül 2015'te batmıştı. Olayda, annesi ve kardeşiyle boğulan 2 yaşındaki Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedine ilişkin fotoğraf, sığınmacı krizinin sembollerinden biri haline gelmişti. Suriye'deki iç savaşın korkunç yüzünü ortaya koyan görüntüler, uluslararası toplumun mülteci sorununa bakış açısını değiştirmişti.