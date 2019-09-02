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Aylan bebek 4. ölüm yıl dönümünde anıldı

Bodrum’da, 2 Eylül 2015’te 3 yaşındayken cansız bedeni sahile vuran Aylan Kürdi, kıyıya vurduğu Akyarlar Fenerburnu sahilinde anıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:58
Aylan bebek 4. ölüm yıl dönümünde anıldı

Bodrum’da, 2 Eylül 2015’te 3 yaşındayken cansız bedeni sahile vuran Aylan Kürdi, kıyıya vurduğu Akyarlar Fenerburnu sahilinde anıldı.


4 yıl önce ailesi ile birlikte Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken, annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kürdi’nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Tüm dünyayı yasa boğan Aylan Kürdi’nin ve ailesinin kaçış hikayesini anlatan filmin de Bodrum’da çekimleri yapıldı. Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve yapımcısı Bahattin Öztürk ile bir grup vatandaş, Fenerburnu sahilinde Aylan bebeği andı. Anma etkinliğine çocuklar da katıldı. Aylan bebeğin vurduğu sahile çiçekler serilerek “Seni Unutmadık Aylan Kürdi” yazıldı. Filmin afişi de sahilde açıldı.


Basın mensuplarına bir açıklama yapan Ömer Sarıkaya, “Hepinizin bildiği gibi 1 Eylül’ü 2 Eylül’e bağlayan gecenin sabahı bu sahilde, dalgaların bittiği yerde, yani bu kumsalda minicik bir beden vardı. Bu beden Aylan Kürdi idi. Kırmızı tişört, koyu renk şortu ve ayakkabılarıyla yüzüstü uzanan bir minik bebek. Bu bir melekti. Adı Aylan Kürdi’ydi ve cennetin çocuğu olarak gitti. Bu yavru bebeğin minik bedeni kıyıya vurduğunda tüm dünya gözyaşı dökmüştü. Tüm insanlığın yüreğini parçalayan bir bebekti. O anı herkes kendi öz çocuğu gibi hissetti ve daha sonra herkes kendini bir parça sorumlu hissetti. Dünyanın yüreğini acıtan bu minik bebek, büyük bir dramın sembolü oldu. Ama ne yazık ki o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Biz bu nedenle bu olayın unutulmaması için buradayız. Tek kalan babasına da başsağlığı diliyorum” dedi.



Filmin geliri mültecilere gidecek


Filmi siyasi bir amaçla çekmediklerini de sözlerine ekleyen Sarıkaya, “Sadece bu insanlık dramı olan mülteci olayına Birleşmiş Milletler vasıtasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmektir. Ayrıca Türkiye’nin mülteci konusunda insani ve sevgi özverisini taşıyan bir yapıdır. Amacımız melekler ölmesin, bir daha da insanlık bu karaya vurmasın. Ayrıca tüm dünyanın bilmesini de isterim ki bu filmin tüm geliri, yoksul ve evsiz mültecilere gidecektir. Saygılarımla, tüm dünyaya selamlar” ifadelerini kullandı.


Anma etkinliğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da telefonla katılarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:58
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