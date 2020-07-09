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Yerel

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'ya şantaj! "Vurulmak istemiyorsan bunu yap"

Ayla ve Müslüm gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, kendisine, "Kurşun yemek istemiyorsan 300 bin lira ver" diye şantaj yapan kişileri ihbar etti. Uslu, polislerle iş birliği yaparak kendisinden para isteyen kişileri suçüstü yakalattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:34:00 -
Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'ya şantaj! "Vurulmak istemiyorsan bunu yap"

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişe rekoru kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'yu arayan Can isimli bir kişi, "Pazartesi günü ofisinde ayaklarından vurulacaksın" dedi.

Paniğe kapılan Uslu, telefondaki şahısla buluşmak üzere şoförünü gönderdi. Şoför, Bağcılar'dan aldığı genç adamı Bahçeşehir'de Uslu'nun avukatının yanına götürdü.

"300 bin lira alın"

Can, Uslu'nun avukatına şu bilgileri verdi: "Bize Bedo lakaplı şahıstan bir iş geldi. 'Mustafa Uslu'yu vurun, 300 bin lira alın' dediler. Bu işi kabul ettik ama sonra bir araştırdık, 'İyi adammış, vurmayalım, bu konuyu ona açalım' dedik. Kendisini vurmamamız karşılığında para istiyoruz."

Uslu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, Uslu'nun polisle iş birliği yapmasını istedi. Suç failinin yakalanması için Gasp Büro Amirliği görevlilerince Uslu'ya seri numaraları tespit edilmiş 100 TL'lik banknotlar verildi.

Kendisinden para isteyen gençle buluşan Uslu, para dolu zarfı masaya koydu. Zarfı aldığı sırada polis ekipleri genç adamı suçüstü yakalandı.

Can hakkında 'nitelikli yağma' suçundan, Bedrettin A. ve Kenan Y. hakkında ise 'nitelikli yağma ve bu suça azmettirme' suçlarından 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Can ifadesinde, Kenan Y. ve Bedrettin A.'nın kendisini aradığını, Uslu'yu bacağından vurması halinde 30 bin lira vereceklerini söylediğini, paraya ihtiyacı olduğu için kabul ettiğini anlattı.

Uslu'nun ünlü biri olduğunu öğrenince işi yapmaktan vazgeçtiğini söyleyerek Uslu'yu aradığını belirten Can, "Pişmanım" dedi.

Kenan Y., dayısı Bedrettin'le buluştuğunu ve kendisine, "Bu adama zarar verilmeyecek ama iyice korkutulması lazım" dediğini, paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için Can'a teklif ettiğini anlattı. Bedrettin A. ise, yeğeninin anlattıklarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Mehmet SOYLU

Saldırıyı 30 bin liraya yapacak çok boş adam var, asıl azmettiriciyi paket etmeleri lazım, sadece paketlemek yetmez, azmettireni ve kafası bu işlerde olanı öyle cezalandırmalı ki akıllara başlarına gelsin, hasbel kader ceza alanlar ceza evlerinde istirahate çekiliyor neredeyse, içerde itibar görüyorlar paranın gücüyle. Ceza sadece hapisle bitmemeli misliyle yaşamalılar
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