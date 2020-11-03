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Gündem Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
Gündem

Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayla Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla bebek kurtarıldı. Peki, Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:12:00 -
Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

Elif Perinçek’in sıkı sıkı hayata tutunan ellerinin ardından güzel bir haber daha geldi. Depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla bebek sağ olarak çıkarıldı. Peki, Ayla Gezgin’in sağlığı nasıl?

Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

4 yaşındaki Ayda bebek 91. saatte sağlıkla enkazdan çıkarıldı. Ayda Gezgin’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Ayla’nın minik gülen yüzü ise yüreklere su serpti.

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