Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayla Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla bebek kurtarıldı. Peki, Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl?
Elif Perinçek’in sıkı sıkı hayata tutunan ellerinin ardından güzel bir haber daha geldi. Depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla bebek sağ olarak çıkarıldı. Peki, Ayla Gezgin’in sağlığı nasıl?
Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
4 yaşındaki Ayda bebek 91. saatte sağlıkla enkazdan çıkarıldı. Ayda Gezgin’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Ayla’nın minik gülen yüzü ise yüreklere su serpti.