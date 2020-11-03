Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl? Enkazdan 91 saat sonra çıkartılan Ayla Gezgin kaç yaşında?
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 91 saat geçti. Depremin daha ilk dakikasından itibaren yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmasına başlayan kurtarma ekipleri, enkazdan bir canlıyı sağ olarak çıkarmak için canla başla çalışıyor. Depremden 91 saat sonra 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin sağ olarak çıkartıldı. Ayla’nın gülmesi tüm Türkiye’yi sevinçten ağlattı. Peki Ayla’nın sağlık durumu nasıl?
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı. Peki Ayla’nın sağlık durumu nasıl?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." açıklamasında bulundu.