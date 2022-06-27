Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu
Deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman, gelecek sezon beIN Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacak.
Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan Digiturk, yorumcu kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi.
Playspor'un haberine göre Aykut Kocaman, gelecek sezon BeIN Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacak.
İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre; tecrübeli teknik adam, bir Süper Lig ekibinden teklif alması halinde sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.
Aykut Kocaman, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra bir kulüp çalıştırmamıştı.