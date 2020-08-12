Aykut Kocaman'dan flaş karar

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Aykut Kocaman, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başta Süper Lig takımları olmak üzere birçok kulübün başında görmek istediği Kocaman, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

Kendisine gösterilen ilgi için kulüplere teşekkür eden tcrübeli futbol adamı "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" ifadelerini kullandı.